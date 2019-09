Tunden a la chica Badabun por fotografiarse sin ropa

“Cuando no sabes que ponerte. ¿A quién le ha pasado que se mide mil cosas y nada le gusta? #SoyMujer”



Cuandono sale a caminar por las calles ofreciendo 500 pesos a la primera pareja que se encuentra a cambio de revisarles el celular, ocupa su tiempo en tomarse una que otra selfie -cada vez más subidas de tono-... Posteriormente elige la perfecta y la comparte con sus más dePocas veces la sensual conductora del programaescandaliza a sus fans; sin embargo, como toda estrella es difícil complacer a los millones de personas que tienen sus ojos puestos sobre ella por lo que hoy nuevamente se convierte en blanco de críticas.En esta ocasión, Lizbeth está siendo criticada por publicar una fotografía de sí misma completamente desnuda. Ella está posando frente a un espejo.Pese a que la publicación en 24 horas superó el millón de Me Gusta, los comentarios negativos se hicieron presentes: “Como cuando ya no sabes cómo llamar la atención...”, “Yo sé que cualquier persona puede subir lo que sea pero tienes un hijo y niños que te siguen”, “Das pena, ya no sabes qué publicar. Al rato hasta te conviertes en una actriz porno”, le comentaron.Cabe recordar que dos semanas atrás, Lizbeth confirmó ser madre de, un niño de 2 años de edad.Con información de SDP Noticias