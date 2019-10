Twitter a líderes mundiales: ‘no están por encima de nuestras políticas’

Twitter mandó una advertencia a losseñalando que no están exentos deLa compañía reconoce en unpublicado este martes que sigue habiendo un debate público sobre el tratamiento de los tuits de mandatarios que son reportados, añadiendo que esta cuestión "no es tan simple" de resolver.La plataforma considera que las acciones que tome al respecto establecerán un precedente sobre el debate en línea. Asimismo, explica que su objetivo es proporcionar "un lugar donde la gente pueda participar en conversaciones públicas e informarse sobre el mundo que le rodea"."Las cuentas de los líderes mundiales no están por encima de nuestras políticas", afirma el texto, que hace hincapié en que se llevarán a cabocontra cualquier usuario que realice alguna de estas acciones: promoción del terrorismo; amenazas claras y directas de violencia contra un individuo (sin tener en cuenta las interacciones directas con otras figuras públicas o comentarios sobre cuestiones económicas, políticas o militares); publicar información privada (por ejemplo, una dirección o un número de teléfono), así como fotos o videos íntimos de alguien sin su consentimiento; participar en comportamientos relacionados con la explotación sexual infantil; y fomentar la autolesión.No obstante, la empresa con sede en San Francisco indica que si un tuit de un líder mundial viola las reglas pero "existe un claro valor de interés público para mantenerlo en la plataforma", podrían dejar el mensaje, ocultándolo detrás de un botón que indique que este incumple la normativa de la red social y el porqué, para que los usuarios puedan pulsarlo en caso de que deseen leerlo.Twitter termina el comunicado admitiendo que, por lo que se comprometen a seguir revisando su normativa a medida que aprendan más acerca de la relación entre los tuits de los líderes mundiales y "el potencial daño en la vida real".