Twitter pone a prueba a los ‘challenger banks’

Los bancos podían prescindir de que los clientes compartieran malas noticias. Especialmente los(plataformas 100 por ciento digitales que ofrecen servicios financieros y operan exclusivamente en línea).El intento de Overend Gurney de ingresar en préstamos ferroviarios más riesgosos en 1866 se deshizo cuando los depositantes pasaron un dibujo de un periódico del pánico en las oficinas de Lombard Street.La capacidad de Northern Rock para competir en el mercado hipotecario terminó en 2007 cuando los jubilados se preocuparon por las noticias en la televisión sobre las filas para hacer los retiros. La apuesta de TSB para convertirse en un rival con conocimiento digital para los grandes bancos en 2018 se derrumbó en un… justo cuando su director ejecutivo trataba de tranquilizar a una sala llena de parlamentarios con smartphones.En todo caso, las lecciones de la historia muestran que, en las comunicaciones bancarias, no es el medio, es el mensaje. Pero al menos un miembro del consejo de administración de TSB parece pensar que es al revés, a juzgar por el informe del martes sobre la debacle tecnológica que realizó la firma de abogados Slaughter y May. Dice queEste director sin nombre enumeró los “Amplificadores”: “”(¡Dos lugares por encima de los trolls!. Incluso sugirió: “Los influencers bien conectados, con poca o ninguna relación con el banco, son remunerados por repetir malas noticias”. Slaughter y May dicen que pidió una “medición de este impacto en las redes sociales”, pero no se proporcionó adecuadamente. Las personas cercanas al resto del consejo de administración de TSB —y su nuevo presidente y director ejecutivo— también dicen que Twitter no es la causa raíz de sus fallas.Aún así, el banco incluyó “el ritmo al que operan las redes sociales” como una de las cinco áreas para posibles acciones de la industria y el gobierno. De alguna manera, tiene razón. Un tuit inexacto —de los cuales había muchos sobre TSB— viaja más rápido que un grabado victoriano o una persona mayor con un carrito de compras.El challenger bank Metro también encontró que. Entonces, TSB ahora monitorea las redes sociales para detectar problemas técnicos. Sin embargo, si un nuevo banco va a competir en el siglo XXI, seguramente debe usar el medio del siglo XXI para transmitir su mensaje, no criticarlo. TSB admitió ante Slaughter y May que su colapso en tecnología de la información “tal vez se pudo mitigar hasta cierto grado por…un mensaje claro y temprano para los clientes de que sus fondos no estaban en riesgo”, y habría sido sensato “involucrar a expertos externos en redes sociales de antemano”.En su lugar, el mundo exterior ha tenido que esperar un informe de 257 páginas para confirmar lo que TSB había asegurado realmente hace 19 meses: “Cada cuenta de los cliente transferida con exactitud”. Un banco no puede esperar que los clientes usen su propia aplicación para smartphones y no otra. Tampoco puede esperar tecnología sin fallas. Lo que puede hacer, sean cuales sean las noticias, es #communicateitbetter (#comunicarlomejor) Investec, juego de números El cambio de nombre de Investec Asset Management a Ninety One podría hacer que las búsquedas en la red sean más difíciles, pero que las fusiones sean más fáciles. Si fuera a adquirir el corretaje que tiene un nombre igual de tonto N + 1 Singer, presumiblemente podría cambiar de nombre a N + 92. Política Exterior La intervención de la secretaria de Negocios, Andrea Leadsom, en la adquisición de Cobham por 4 mil millones de libras por parte de Advent tiene el aroma de querer agradar a la multitud antes de una elección", escribe Kate Burgess.Pero si el motivo era sospechoso, la decisión era correcta. No es que Cobham sea una joya en la corona de la prosperidad británica, a pesar de su salida a bolsa en Londres y sus orígenes en Dorset. Un poco más de la mitad de los ingresos de 1 mil 800 millones de libras de Cobham provienen de EU.