Twitter toma medidas para acabar con las discusiones tóxicas

Estados Unidos.- Twitter le está dando mayor control a las personas sobre las conversaciones que pueden tener en la red social, ya que ahora un usuario podrá ocultar las respuestas de los interlocutores en caso de que se consideren inapropiadas. El objetivo, señalan, es detener las confrontaciones y la propagación del odio.



Actualmente, la función se encuentra disponible únicamente en tres países: Estados Unidos, Japón y Canadá, este último fue el primer lugar en el que se implementó la medida a inicios de año y, según la red social, se registraron muchas tendencias positivas a partir de su uso.



Por ejemplo, las personas notaron que la herramienta era una forma útil de controlar sus interacciones. Además, cuando las respuestas estaban ocultas había más probabilidades de que quienes eran objeto del bloqueo reconsideraran su relación con los demás usuarios para el futuro.



Antes de esta medida, la gente únicamente podría administrar su experiencia individual a partir de la opción de silenciar ciertas palabras clave con el fin de que dejaran de aparecer en las notificaciones o bloquear a usuarios por completo.



Las nuevas disposiciones de la red social señalan que ahora cualquier persona que haya tuiteado será capaz de decidir qué respuestas mantener en el hilo y cuáles estarán ocultas para que ningún otro usuario las pueda leer.



Con esta nueva medida, la compañía se podría estar metiendo en asuntos que para muchos atentan en contra de la libertad de expresión, sin embargo, una parte importante acerca del funcionamiento de esta herramienta es que una vez ocultas, los demás usuarios verán un icono que les indica que una respuesta fue escondida y, si gusta, podrá leerla.



En los primeros meses del año, cuando se anunció la función en el territorio canadiense, un portavoz de la compañía dijo que se trataba de una forma de "moderación" en vez de censura, pues no se tata de una eliminación del material, sino solo de la ocultación de mensajes que podrían resultar ofensivos, dañinos, inconvenientes o innecesarios.



Por su parte, Donald Hicks, vicepresidente de la compañía, declaró que estos ajustes se realizaron teniendo en cuenta un ecosistema con diferentes sectores: los autores, quienes responden, la audiencia y la plataforma. "Intentamos equilibrar la experiencia a través de los cuatro grupos", explicó.



Este tipo de medidas también persiguen el objetivo de darle mayor apoyo a las personas que utilizan la red social como una plataforma para denunciar sin ser víctimas de respuestas violentas o acoso por parte de otros usuarios.



Sobre este asunto, Twitter dijo: "Todos los días, las personas comienzan conversaciones importantes como #MeToo y #BlackLivesMatter. Estas pláticas reúne a la gente para debatir. Dicho esto, sabemos que las respuestas molestas, irrelevantes y ofensivas pueden descarrilar las discusiones que la gente quiere tener".



Antes de todo esto, Twitter era el único que podía ocultar mensajes en la red social, sin embargo, cuando eso sucedía, los usuarios únicamente podían encontrar la leyenda "Este tuit no está disponible", lo cual llegaba a causar frustración debido a la falta de argumentos detrás de esa acción.



Con el fin de reducir la confusión en torno a ese tema, desde la compañía destacaron sus esfuerzos para solucionar dicho problema y anunciaron que comenzarían a mostrar mayor contexto respecto a las razones por las cuales bloquean un mensaje en específico.



Las causas de que haya tuits no disponibles, además de las relacionadas con el contenido ofensivo, se ligan a mensajes con palabras clave silenciadas o incluso existe la posibilidad de que algún tuit esté protegido por una cuenta.



Al final, todas estas medidas persiguen el cambio en las conductas de los tuiteros para tener una convivencia mucho más amena en la red social en lugar de que se convierta en un repositorio de odio o toxicidad.