Uber autónomo que mató a mujer no estaba programado para evadir gente

Ciudad de México.- El Uber autónomo que mató a una mujer llamada Elaine Herzberg en marzo de 2018, no estaba programado para evadir o reconocer la presencia de personas que estuvieran cruzando la carretera, según dijeron autoridades federales de Estados Unidos.



De acuerdo con Bloomberg, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) publicó un documento de 400 páginas en el que se mencionan diversas fallas de seguridad y del diseño del automóvil autónomo de Uber.



La NTSB determinó que el sistema autónomo de Uber no tenía una función para detectar peatones imprudentes, además de que la compañía implementó un retraso de un segundo entre detección y acción para evitar falsos positivos, deshabilitando el sistema de frenado automático diseñado por Volvo.



El documento señala que los sistemas del Uber autónomo detectaron a Herzberg 5.6 segundos antes del accidente, pero la computadora clasificó a la mujer como "varios objetos diferentes", descartando la situación de un impacto inminente.



La NTSB también descubrió que Uber Advanced Technologies Group, encargados de programa de vehículos autónomos en Tempe, Arizona, no tenía un plan de seguridad, ni personal de seguridad dedicado o procedimientos operativos.



Otras de las fallas del programa de Uber que fueron descubiertas son que se redujo el número de conductores de seguridad dentro del vehículo autónomo de dos a una persona, otros dos accidentes donde los autos no identificaron los peligros de la carretera y 37 accidentes ocurridos entre septiembre de 2016 y marzo de 2018.



Tras el accidente, los fiscales locales no presentaron cargos penales contra Uber ni funcionarios de la compañía, pero querían investigar a la conductora Rafaela Vásquez por homicidio involuntario, ya que determinaron que no estaba prestando atención a la carretera y podría haber estado viendo el programa de La Voz. De haber estado atenta, el accidente pudo haberse evitado.



De acuerdo con Wired, Uber restablecerá la política de tener dos conductores en los vehículos autónomos y ajustará los protocolos de seguridad.



El 19 de noviembre la NTSB se reunirá para terminar el informe del accidente y llegar a una determinación sobre qué lo causó.



