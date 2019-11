Uber permitirá a usuarios de México grabar audios de sus viajes

Ciudad de México.- Uber ofrecerá desde diciembre a sus usuarios en Brasil y México la oportunidad de grabar el audio de su viaje, con el objetivo de mejorar la seguridad tanto del conductor como del pasajero.



Este proyecto piloto puede eventualmente extenderse a otros países, aunque Uber enfatiza que aún no puede proporcionar un cronograma detallado.



Con esta nueva funcionalidad, el conductor o el pasajero pueden activar la grabación de la conversación entre ambos presionando un botón en la aplicación.



Cuando el viaje llega a su fin, se le pregunta a los usuarios si todo salió bien. Si es necesario, pueden informar de un incidente y transmitir el archivo de audio a Uber con unos pocos clics.



La grabación será encriptada y almacenada en el teléfono del conductor o del pasajero. Pero éstos no podrán escucharla porque solo Uber tendrá la clave para descifrarla.



Esta operación permite, según la compañía, hacer que los conductores y los pasajeros sean más responsables, respetando su privacidad.



Esta opción fue presentada en Brasil a principios de noviembre, al mismo tiempo que otras herramientas para mejorar la seguridad de los usuarios de Uber, como un botón para comunicarse directamente con la policía en México.



Pero el diario estadounidense Washington Post dijo este miércoles que Uber planeaba probarlo también "pronto" en Estados Unidos. Sin embargo, la implementación de esta función podría ser problemática ya que cada estado estadounidense tiene reglamentaciones diferentes sobre lo que está permitido o no grabar sin el conocimiento de otros participantes en la conversación.



La opción propuesta en Brasil y México respeta la legislación de estos países, dice la compañía.



Uber también quiere recopilar comentarios de los usuarios sobre su proyecto piloto para eventualmente modificar la opción antes de ofrecerla en otros países.