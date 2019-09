Ubican a mexicano desaparecido en EU; está hospitalizado

Estados Unidos.- El ingeniero mexicano Wilberth Ricardo de León Anaya, quien estaba desaparecido desde el 5 de septiembre en Estados Unidos, tuvo un accidente y se encuentra hospitalizado, confirmaron autoridades de Guanajuato y su esposa.



Cecilia Carrillo Preciado se dirigió al hospital la mañana de este jueves para encontrarse con su marido.



Fuentes del Gobierno de Guanajuato confirmaron que el ciudadano leonés sufrió un percance del que hasta ahora no se conocen más detalles y tampoco se sabe su estado de salud.



Hace una semana, De León desapareció luego de salir de su domicilio en la ciudad de Rochester Hills, Michigan, aparentemente a dar una caminata, así lo indicó su esposa, quien además dijo que le envió un mensaje que él vio, pero no contestó.



El mexicano trabaja para la empresa Continental como ingeniero de software y que ese día laboraba desde casa, además de que solía realizar caminatas en las inmediaciones del lugar.



"Me despido de él a las 11:30 am para ir a al voluntariado. Estando ahí a las 12:40 am, le envié un mensaje preguntándole qué se le antojaba de comer para llevar, el recibió esos mensajes, pero no me contestó", relató Carrillo Preciado.