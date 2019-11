UDC pide informe sobre funcionamiento de Aeropuerto en la Región Sureste

“Aeroméxico va a cancelar el único vuelo que le queda a Saltillo y que se conecta con la Ciudad de México. Es así como se completa este caso de las múltiples historias de terror de un aeropuerto que fue mal planeado y cuya ineficiencia operativa nos cuesta millones de pesos a los contribuyentes”.



“¿Quién y por qué decidieron que el aeropuerto se situara en una zona cuya neblina impide operaciones aéreas durante muchos días del año? ¿A quién le compraron esos terrenos? ¿Por qué insistir en un aeropuerto en el que las aerolíneas se niegan a aterrizar? ¿Por qué insistir en un mediocre vuelo por año que por lo mucho llegó a mover cuarenta mil pasajeros?”.

Lacuestionó desde el origen de la compra de los terrenos para construir el, en, hasta su poca funcionalidad que lleva a cancelar los vuelos con frecuencia.El diputado, planteó que la Secretaría de Desarrollo Económico está obligada a dar informes sobre la operación de la terminal aérea, que ha sido blanco de quejas y señalamientos.Debe informar de forma detallada sobre la adquisición de los terrenos y la construcción del aeropuerto en ese lugar, así como las razones de la suspensión de vuelos de Aeroméxico y las estrategias que sostendrán para su crecimiento.Explicó que el aeropuerto apenas daba servicio a 42 mil pasajeros por año, no obstante que la zona conurbada de, ronda el millón de habitantes, y no se cuenta con una terminal aérea moderna y funcional.“Solo para que se den una idea, en Piedras Negras andan por arriba de los 25 mil pasajeros. Con la cancelación de Aeroméxico, Piedras Negras estará mucho más conectado que Saltillo: según datos de la empresa concesionaria, OMA, por Torreón transitan más de 700 mil pasajeros por año. Este dato por sí mismo es penoso para Saltillo”.Añadió que la historia de éxito industrial del estado debe llevar a la reflexión sobre la importancia de la conectividad y la óptima operación del aeropuerto.Es absurdo, subrayó, que en la era de la globalización, se carezca de conectividad aérea.No hay una sola ciudad en México, de las dimensiones de Saltillo, que no cuente con un aeropuerto funcional, con cientos de miles de pasajeros por año.Añadió que no se puede tolerar un aeropuerto disfuncional que ha trabajado año tras año pagando altas nóminas y poniendo en riesgo la vida de las personas.