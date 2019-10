UE acepta retrasar el Brexit tres meses

Bruselas.- Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes otorgar al Reino Unido una prórroga de tres meses para dejar el grupo comunitario.



La decisión fue tomada por los embajadores de los veintisiete miembros durante una nueva reunión este lunes, después de que el viernes no lograran acordar de forma unánime la duración de la nueva prórroga.



El bloque aceptó la petición del Reino Unido para una extensión flexible hasta el 31 de enero de 2020, escribió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su cuenta de Twitter.



Es la segunda vez que se modifica la fecha límite del Brexit desde el referendo de 2016 sobre la salida de Reino Unido de la UE.



En Londres también se esperará el resultado de la sesión de la Cámara de los Comunes de este lunes, donde se votará la oferta del primer ministro británico, Boris Johnson, de aceptar más tiempo para analizar el acuerdo ya pactado con la UE y las medidas internas de aplicación, pero a cambio de convocar a elecciones.



La situación se mantiene en la incertidumbre, pues el líder laborista Jeremy Corbyn señaló a la televisora ITV que apoyaría la convocatoria electoral, con la jornada comicial cerca de Navidad, si Johnson descarta salir de la UE sin acuerdo.



El llamado "Brexit salvaje" ocurriría si Reino Unido sale de la UE sin algún tipo de acuerdo, pues tendría implicaciones negativas tanto para los británicos como para los países eurocomunitarios.



Corbyn advirtió que salir sin acuerdo podría llevar al cierre de factorías automotrices de Ford y Nissan, así como de la aeronáutica paneuropea Airbus.



Empero, al interior del laborismo no hay un acuerdo para ir a elecciones adelantadas sin el tema del Brexit resuelto, además de que en los sondeos de preferencia electoral se encuentran atrás de los conservadores.



El actual jefe del gobierno británico llegó al poder con la firme promesa de que la salida de la UE sería el 31 de octubre, como está pactado hasta ahora. Sin embargo, el tema fronterizo aduanal entre Irlanda del Norte e Irlanda mantiene el suspenso.



Johnson obtuvo el pasado martes la aprobación en segunda lectura del acuerdo que negoció con la UE, pero se rechazó que éste fuera votado el jueves solo con "sí" o "no". Ello lo llevó a promover una convocatoria a elecciones anticipadas, lo cual será votado este lunes.