Última semana de cursos a elementos de Guardia Nacional

Piedras Negras, Coah.-La fiscalía general de justicia en la región norte uno, lleva a cabo la investigación en torno a la lesión que sufrió en el dedo índice el joven estudiante de la escuela INSUNTE.



De auerdo a las investigaciones que se llevan a cabo por parte de la fiscalía era en el sentido de que el lesionado fue atacado por otros jóvenes tras un pleito por lio de faldas.



El segundo y que reforzaba la versión era en el sentido de que el estudiante Cristian “N”, enojado por una golpiza que sufrió tomó la navaja y trató de ponchar las llantas a los autos de sus contrincantes.



Ya que la navaja no contaba con el seguro o muelle para que se detuviera, ésta se cerró y cortó parte de su dedo índice.



El joven no ha acudido a presentar la denuncia formal del hecho ante el ministerio público.



Derivado de esta situaicón la fiscalía aún no ha abierto alguna carpeta de investigación sobre el caso.



Este hecho fue cerca a la escuela donde estudia el joven y de ahí se trasladó a la farmacia Guadalajara de la avenida Carranza para su atención médica.