Un año de prisión preventiva a exsubsecretario de Finanzas de Yunes

Al celebrarse la audiencia de imputación en contra de Bernardo “N”, el personal de la @FGE_Veracruz consiguió por parte del Juez de Control la medida cautelar de prisión preventiva por un año, además de fijar un plazo para realizar la investigación complementaria. pic.twitter.com/gX8jZEVcwe — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) 12 de octubre de 2019

A través de un comunicado, lainformó que un juez dio un año deex subsecretario de Finanzas en el gobierno de, esto durante la audiencia de imputación.Previamente los fiscales consiguieron la legalización del control de la detención en contra del ex servidor público como parte del proceso penal 318/2019.Los delitos que se le imputaron a Bernardo “N” son su presunta responsabilidad deBernardo "N" es uno de los cuatro ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación sobre quiénes había órdenes de aprehensión, tras una denuncia presentada por la Secretaría de Salud estatal.“Al celebrarse la audiencia de imputación en contra de Bernardo “N”, el personal de la Fiscalía General del Estado consiguió por parte del Juez de Control la medida cautelar de prisión preventiva por un año, además de fijar un plazo para realizar la investigación complementaria” informó la Fiscalía de Veracruz.El juez de control estableció que el próximo miércoles se celebre la audiencia de vinculación a proceso.“La Fiscalía General del Estado continuará cumpliendo con la siguiente etapa procesal y se informará una vez que se concluye en los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales”.Por esta detención, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que el objetivo era “desviar la atención pública de los graves problemas de salud, inseguridad, corrupción, e ingobernabilidad que vive Veracruz”.El gobierno estatal por su parte manifestó que no caería en declaraciones mediáticas.“El titular del Poder Ejecutivo se abstendrá de emitir opinión sobre el procedimiento judicial que se lleva a cabo en contra de ex funcionarios para evitar el “linchamiento” mediático de quienes son ahora presuntos responsables y no delincuentes”.