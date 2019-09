Un billete maltratado podría perder su valor

Identidad Histórica y Patrimonio Natural ahora juntos en la #NuevaFamiliaDeBilletes del #BancodeMéxico. Conoce el ecosistema que aparece en el #NuevoBilleteDe200 pic.twitter.com/kgNolxI1x9 — EmisiónBanxico (@EmisionBanxico) September 23, 2019

informó que rayar, pintar o escribir en los billetes puede ocasionar que pierdan su valor, por lo que solicitaron a la población no maltratarlos y conservarlos en su mejor estado posible.Hasta ahora Banxico permitía que valor de un billete se conservara si estaba sucio, manchado, deslavado o estaba incompleto y si se rompía y era unido con cinta.Sin embargo la medida podría cambiar yde diferentes billetes rotos o si se pega con cintas adhesivas de color o cuentan con frases o dibujos con mensajes de carácter político, religioso o comercial.La institución recordó que se debe cuidar el papel moneda en la medida de lo posible, para que puedan seguir circulando y no se tenga que recurrir a quitarles el valor.A través de un video publicado en su portal de internet,. “No los rayes, acude a cualquier sucursal bancaria para que cualquier orientación y en su caso te lo cambien”, señalan en el promo.Los billetes relatan historias que están dentro de su iconografía, diseño de materiales, entre otros elementos y que permiten conocer pasajes de México, ya que ellos están plasmados diversos periodos históricos como la Independencia de México, el Imperio, la Revolución, entre otros.Las diferentes series de billetes también cuentan con elementos de seguridad que son importantes conservar y destacar para reconocer que son auténticos.Por lo regular, los billetes y monedas son llevados en la cartera o en la bolsa del pantalón para pagar el transporte, comprar café y diversos servicios lo que va deteriorando su estado, ya que pasan de mano en mano.y denominaciones que van desde los 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos mexicanos, en ellos existen diversas características para identificarlos, también se incluyen recursos para ayudar a los ciegos a saber su valor.La medida de, que se presentaron a inicios de septiembre y forman parte de los cambios en el papel moneda y las nuevas denominaciones que se emitirán en los próximos años.Entre los elementos de los nuevos billetes se destaca la impresión con una tinta especial, un hilo dinámico con tres ventanas, además del hilo dinámico del lado izquierdo y relieves sensibles al tacto.Cada billete es más ancho que su antecesor en orden descendente por 7 milímetros de diferencia. Esto es, mientra que el billete de 20 pesos mide 120 milímetros, el de 50 mide 127, el de 100 134 y así de forma sucesiva.Aunque los nuevos billetes son más resistentes, pidieron que se conserven en forma óptima y no se hagan otra cosa con ellos, ni tampoco alterar su forma.La junta de Gobierno del Banco de México es quien se encarga de la elección de los personajes que adornarán los billetes, el equipo de diseño del banco crea las ilustraciones, para lo que se realizan investigaciones sobre imágenes, obras de arte, monumentos y sitios geográficos.Fue en 2015 cuando se decidió que la nueva familia de billetes plasmara el legado histórico y riqueza natural de México.A pesar de estar hechos de materiales resistentes en su mayoría de polímeros y algodón, todos los billetes eventualmente son retirados de circulación, tras lo que el banco de México los destruye.Para obtener más información sobre los servicios de cambio ysucursales bancarias y también llamar al 01-800-226-9426 o escribir al correo