Un fracaso; prensa italiana explota contra ‘Chucky’

El Chucky marcó su primer gol en Champions League con el Napoli



A pesar de haber marcado y asistido en sus últimos dos juegos con eli, la prensa ensigue criticando duramente al mexicanopor no haber respondido hasta ahora con las expectativas que causó su fichaje.En un articulo publicado este lunes en el diario, detallan que el mercado veraniego deha sido un fracaso y de todas sus incorporaciones, la única que ha cumplido es la de Di Lorenzo.En el caso del, el principal cuestionamiento es su rendimiento en cancha, tomando en cuenta que es el hombre más caro en la historia del club.desembolsó 42 Millones por Lozano y solo lleva dos goles y un pase.En dicha publicación se detalla la insistencia que tuvo Carlo Ancelotti por llevar a Lozano al Napoli, por lo que al no entregar resultados, el fichaje lo ven como un capricho del DT que ha salido bastante caro.Hirving ha disputado, un gol en Liga y otro en Champions y no más.