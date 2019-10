Un hijo drag, un perro con Instagram y una novia joven; la vida de Alberto Fernández

(60), el hombre que, elegido por Cristina Kirchner ha derrotado aen las elecciones presidenciales de este domingo, es una caja de sorpresas.Más allá de la extravagancia de haber sido ungido como candidato por la ex presidenta, varios detalles coloridos de su vida personal dan forma a un perfil inusual:que va ganando espacio en la televisión,, su bigote es un homenaje a un mítico exponente del rock argentino yDe larga trayectoria política -comenzó en la derecha nacionalista, se pasó a los liberales y terminó en el progresismo kirchnerista, previo paso por el menemismo-, la cumbre de la carrera de Fernández fue ser jefe de gabinete -una suerte de primer ministro- de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2008. Distanciado de la entonces presidenta, Fernández dejó el cargo para alegría de Estanislao, su único hijo. Pero, tras haberla criticado duramente en público, volvió a unir a los 60 años su destino político a la mujer que gobernó el país entre 2007 y 2015., confesó alguna vez el propio Fernández. "Él me reclama más tiempo y presencia. Lo agobia mucho a veces las cosas que se escriben sobre uno. Mi trabajo es completamente desgastante y sin horarios. Uno tiene que confrontar con posiciones e intereses de los más variados sectores".Once años más tarde, Estanislao tiene 24 años y es. Como destacó la prensa local tras conocerse la nominación de Fernández, su hijo es "drag queen", todo "un referente en el ámbito del transformismo". Desde que se anunció la candidatura de su padre, Estanislao duplicó su cantidad de seguidores en Instagram.(38), la mujer de Fernández -divorciado de la madre de su hijo-, es una periodista con creciente presencia en programas dedicados al cotilleo. Tertuliana de la legendaria Moria Casán en Incorrectas, es también copresentadora de un programa de radio de corte más periodístico. Tiempo atrás denunció a un conocido actor argentino, Fabián Gianola, por acoso sexual.La familia no se acaba ahí., bautizado así en honor al cantante, poeta y compositor. En sus cuentas de redes sociales (@dylanferdezok en Instagram y @ElPerroDylan en Twitter), el can se compadece de Balcarce, el perro de Macri, al que el jefe del Estado alguna vez fotografió subido al sillón presidencial. Su último tuit rebosa de ironía perruna: "Por Balcarce, hermano perruno caído en desgracia macrista y por todos los canes de la República: #FernandezFernandez2019".El sorprendente nuevo presdiente vive en Puerto Madero, la zona más cara de la ciudad, y tiene una fuerte relación con la música: toca la guitarra y jamás se afeitaría el bigote. ¿Por qué? Porque se lo dejó crecer de joven en señal de admiración y respeto a