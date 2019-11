Un latinoamericano tiene la receta para colonizar Marte

El jefe de Ingeniería de lareveló los siguientes pasos que dará la agencia espacial depara probar que Marte puede ser un planeta habitable para la humanidad.Desde hace años se viene trabajando en la misión de investigación espacial. Se trata de un astromóvil enviado al planeta rojo con el fin de explorar y recabar pruebas para que estas sean analizadas.En elreveló cómo buscará la misión de probar si Marte es actualmente habitable. El 2020 se prevé enviar otro astromóvil, el Mars 2020, que tendría como principal tarea recolectar pruebas, como rocas, para que estas puedan ser analizadas y así comprobar si hubo o no vida en Marte."El año que viene vamos a lanzar una misión que va a seguir la investigación del. Va a tomar muestras del suelo y de rocas y las va a traer de vuelta. El interés es saber si hubo vida en Marte. Las condiciones existieron para que haya habido vida en la misma época que surgió aquí en la Tierra. Queremos saber si el fenómeno de vida es solamente terráqueo o existe en otros lados", dijo San Martín a los medios durante una conferencia en el instituto.El ingeniero argentino, quien trabaja desde hace 35 años en el, aseguró al medio Télam que existen pruebas de que Marte era un planeta muy diferente a su actual forma."Está probado que hace unosde años Marte era un planeta cálido y húmedo con condiciones habitables para la vida, por lo que pudo haber surgido. El próximo paso es saber si ocurrió o no y entender cuál fue el cambio climático que hizo desaparecer su atmósfera, que era como la de la Tierra".La misión marciana continúa y sus investigaciones buscan comprobar la habitabilidad del planeta rojo. No se descarta de momento la posibilidad de colonizar este planeta.