Un pederasta podría enriquecerse con Joker de Joaquin Phoenix

No todo son luces dentro de Joker, la nueva película de Joaquin Phoenix que está arrasando en las salas de cine de medio mundo con una interpretación que bien podría valerle su primer Oscar. Dentro de la banda sonora del largometraje, que trata el tema de las consecuencias del abuso infantil, está presente, y de forma importante, una canción de Gary Glitter, cantante y compositor inglés condenado en el 2013 a 16 años de cárcel por tres cargos de pederastia.El tema en cuestión, Rock and Roll Part 2, aparece durante cerca de dos minutos en una de las escenas que simbolizan la transformación del personaje, actuando de clímax y por tanto ocupando un lugar relevante dentro del registro musical de la película, de la que se llevará una suma por determinar en concepto de derechos de autor.Glitter, cuyo verdadero nombre es Paul Gadd, había negado todos los cargos que se le imputaban. Sin embargo, este cantante no tenía precisamente buena reputación. En la década de los noventa cambió su carrera como artista por la de pedófilo casi profesional.En 1997 y 1999 fue arrestado por posesión de pornografía infantil. En 2002 fue deportado de Camboya a Vietnam por abuso de menores y en 2006 fue declarado culpable del mismo delito en ese país, desde donde fue deportado a Gran Bretaña. Desde entonces su nombre ha estado en la lista de los oficial de los agresores sexuales británicos.Con información de El mundo