Un tiroteo en un partido de fútbol americano infantil en Texas deja dos heridos

Ciudad de México.- Una mujer y una niña resultaron heridas en un tiroteo que se desató este sábado durante un partido de fútbol americano infantil en la escuela primaria Eastern Hills, en la ciudad de Fort Worth (Texas, EU.), informaron los medios locales.



Los hechos comenzaron cuando una madre se alarmó a causa de una disputa entre jugadores sobre el terreno de juego, y llamó a uno de sus hijos mayores. Según las autoridades, el hijo, cuya edad no se ha establecido, se situó en una colina cercana y comenzó a disparar hacia el estadio. Ambas heridas fueron trasladadas a un hospital cercano con lesiones que no ponen en peligro sus vidas.



La Policía está investigando el tiroteo y las causas qué pudieran haber iniciado la disputa. Todavía no se han realizado arrestos.