Un tropiezo táctico no invalida estrategia de seguridad: Durazo

"En Culiacán, habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin cuartel ni respeto a las garantías individuales y al final de cuentas habríamos ganado, pero ¿a qué costo?", cuestionó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,reiteró que las fuerzas de seguridad actuaron de manera precipitada el, Sinaloa tras la detención y liberación de‘Un tropiezo táctico no invalida la estrategia en seguridad’, advierte el secretario de Seguridad Alfonso Durazo’, al pedir“Esos actos fueron propiciados por una acción precipitada. Merece una crítica, pero no así la, que son dos cosas distintas. Siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal, no obstante, la extraordinaria experiencia de quienes lo llevaron a cabo”, aseveró.Lamentó que tras los hechos violentos que dejaron ocho muertos, vehículos incendiados, distintas balaceras y la liberación de Guzmán López, hijo de, sea criticada la estrategia de seguridad nacional.Durazo explicó que el Gabinete de Seguridad recibió información el 17 de octubre sobre la situación que se vivía en Culiacán tras la captura del presunto criminal en un inmueble que fue asegurado por los elementos de seguridad.Debido a ello, afirmó, se tomó la decisión dey asíen dicha ciudad: “Lo que pudo ser un derramamiento de sangre inocente se regresó a la paz”, dijo.Durazo señaló que recibieron instrucciones del presidenteantes de que abordara vuelo a Oaxaca donde tendría gira de trabajo.Asimismo indicó ninguna organización delictiva es más poderosa que el estado mexicano.Durante su explicación, Durazo describió la estrategia de seguridad del Gobierno de México.‘No habrá un solo acto de maquillaje ni de montaje para engañar a la opinión pública. Por eso estamos mostrando la verdad’, afirmó.