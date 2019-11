Una anciana italiana es operada del corazón con hipnosis y sin anestesia

Esta novedosa intervención, que consistió en el reemplazo de una válvula aórtica, fue llevada a cabo en el hospital Niguarda de Milán (Italia). Durante una hora, la paciente permaneció inmóvil, pero despierta, mientras se le realizaba dicho procedimiento mínimamente invasivo.Tal y como explica este centro en un comunicado dado a conocer esta semana, una operación de este tipo requiere normalmente la administración de medicamentos sedantes que inmovilicen al paciente para que los especialistas puedan "realizar el procedimiento con el máximo grado de eficacia y seguridad sin que el paciente pueda percibir lo que está sucediendo".por dos razones: la mujer padecía una enfermedad pulmonar por culpa de una neumonía y "su conformación anatómica particular del cuello habría dificultado la intubación en caso de dificultades", ha resaltado el hospital.Durante la intervención, la paciente "mantuvo una excelente estabilidad de los parámetros respiratorios y hemodinámicos". Cuando volvió en sí, la mujer aseguró que no había sentido ninguna molestia y que durante ese tiempo de hipnosis se había trasladado de nuevo a su infancia: su mente la había llevado de nuevo a los prados por donde corría de pequeña e incluso recordaba el olor a limones.El proceso de hipnosisLa clave de la hipnosis es centrar la atención en una idea para inducir un estado de conciencia modificado que puede conducir a un aumento en el umbral del dolor,de esta paciente. "Hice que se concentrara en un punto que trabajara en la respiración. Luego la llevé a imaginar que estaba en un lugar seguro. En este estado de trance, muy diferente del sueño, pudimos completar la intervención, gracias a un estado de inmovilidad sostenido desde el principio hasta el final del procedimiento", ha asegurado Nonini.No obstante, no todas las personas son aptas para la hipnosis —en torno al 80%— y aunque exista esa compatibilidad el sujeto debe ser sometido a varias pruebas de antemano. Tal y como ha indicado Nonini, "es importante que haya una entrevista con el paciente antes de la sesión para explicar en detalle en qué consiste y disipar cualquier duda".Asimismo, esta especialista ha remarcado que "la hipnosis sigue siendo una forma complementaria y no alternativa a las técnicas anestésicas normales".y con diferentes aplicaciones en el campo de la cirugía.A nivel internacional, diversos estudios han comprobado que la hipnoterapia ayuda a disminuir el dolor sin efectos secundarios ni reacciones adversas, lo que ayuda además a reducir el gasto en medicamentos.