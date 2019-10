Una madre y su hija dan una paliza a la directora del colegio

Buenos Aires.- La cámara de un celular grabó una escena surrealista en un instituto argentino. En concreto, en la escuela número 7 de Glew, al sur de Buenos Aires. Una alumna trató de entrar en el centro para asistir a las clases como cada día, pero la directora le impidió el acceso al considerar que no iba maquillada de manera apropiada. La estudiante llamó a su madre para contárselo, que se plantó en el centro junto a otra de sus hijas y comenzaron a darle una paliza a la responsable, informan varios medios del país.



Tal como muestran las imágenes, la Policía tuvo que intervenir, pues madre e hija empezaron a discutir con la directora y a pegarle sin parar, con manotazos, golpes y empujones, acabando incluso tiradas por el suelo. Según recogen los medios, Educación informó de los hechos y anunció que se está investigando qué fue lo que ocurrió, pues según la alumna, la directora no le dejó entrar porque consideraba que tanto su maquillaje como su ropa no eran apropiadas, y le dijo que el instituto «no era un prostíbulo».



Según informa Clarín, se va a investigar si la directora dijo esas palabras, pues las autoridades consideran que no es la forma adecuada de dirigirse a una alumna, así como por qué estaba la Policía en el centro y quién la llamó. La directora del centro, por su parte, ha presentado una denuncia por la agresión.







Con información de ABC España