Una página de Facebook permite resolver un asesinato quince años después

Estados Unidos.- Hallan los restos de una mujer desaparecida en 2004 y detienen a su cuñada como presunta autora del crimen gracias a un mensaje recibido por la administradora de la cuenta en la red social



Deborah Elaine Deans, camarera de 29 años de Carolina del Norte y madre de cuatro niños, desapareció sin dejar rastro en 2004. Desde entonces, la Policía había estado esperando por una pista que permitiera dar con su paradero.



Quince años después, alguien por fin tenía información sobre lo sucedido. Pero en lugar de dirigirse a los agentes, esa persona recurrió a una página de Facebook llamada " Fighting Crime News and Who’s Wanted", que cuenta con 63 mil seguidores y en la que se publican entradas sobre delitos que van desde robos de aire acondicionado hasta homicidios en el este de Carolina del Norte. Allí se había colgado un aviso el pasado 20 de octubre acerca del caso de Deans y se instaba a los usuarios a a compartir cualquier información al respecto bajo condición de anonimato. Solo cuatro días después, el pasado jueves, la cuñada de la camarera desaparecida, Kimberly Hancock, de 49 años, era detenida y acusada de asesinato.



La Oficina del Sheriff del condado de Nash había dado con unos restos humanos enterrados en una tumba poco profunda situada detrás de la caravana de Hancock en la localidad de Spring Hope, de donde Deans, y había dado credibilidad a un correo electrónico "muy detallado" enviado a la administradora de la citada página de Facebook que indicaba dónde había que buscar.



"Descubrí que a mucha gente no le gusta hablar con la Policía, simplemente porque está asustada", aseguró el pasado viernes la administradora, que quería mantenerse en el anonimato y se describe como "una esposa sin pretensiones", a la emisora de televisión WTVD.



Información "exacta y fiable"



El de la joven madre de este pueblo rodeado de pinares se consideraba desde hace tiempo ya un caso sin resolver. Su madre denunció su desaparición en abril de 2004 y aseguró más tarde al diario " Rocky Mount Telegram" que la última vez que vio a su hija fue en enero de ese años, después de salir de una cárcel para mujeres donde cumplía una pena por firmar cheques sin fondos, recoge " The Washington Post".



Cuando se la interrogó en un principio, la ahora detenida dijo a los investigadores que no la había visto desde enero tampoco. Según dijo, habían discutido y Deans llamó a alguien para que la recogiera, dejando a dos de sus hijos solos, mientras los otros dos estaban con su abuela.



Pero finalmente la información aportada a la página de Facebook "se demostró muy exacta y fiable", según dijo a los periodistas el sheriff del condado, Keith Stone. Los restos hallados en la casa de la detenida estaban envueltos y enterrados como se describía en el correo electrónico, explicó, si bien aún eran necesarios análisis de ADN para vertificar con plena certeza que pertenecían a Deborah Elaine Deans. La misma noche del hallazgo se detuvo a la cuñada.