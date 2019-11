Una pedrada en la cabeza lo hace tener aspecto de niño eternamente

Tampak muda biasanya dianggap sebagai kelebihan tapi bagi pria 34 tahun bernama Zhu Shengkai di Kota Xiantao, Wuhan, China, kondisi itu justru merugikannya... - #internasional

Se trata de, un granjero chino de 34 años residente de la provincia de Hubei, que tras recibir una pedrada en la cabeza a los 6 años, se quedó atrapado en el cuerpo de un menor.El accidente lo hizo tener aspecto de niño eternamente debido a las lesiones cerebrales que afectaron su aspecto físico y funciones corporales. Sí, nos referimos a que durante 28 años sus genitales no crecieron como los de un adulto.Una pedrada en la cabeza lo hace tener aspecto de niñoEsta es la principal razón por la que el verse joven por siempre no es benéfico para Zhu, pues él desea casarse y formar una familia, pero las personas a menudo lo confunden con un niño cuando lo miran y escuchan su voz. Vamos que también podría hacer como el Niño Polla y aprovechar ese talento.Pero no, el hombre ha vivido sin tratamiento desde que los médicos le explicaron que había sufrido lesiones en la glándula pituitaria, la que libera las hormonas del crecimiento. Sobre todo porque en 1980 las zonas rurales de China padecían de falta de servicios médicos.Zhu nunca podrá tener una familia porque sus genitales no han crecidoSegún cuenta Zhu, cuando fue golpeado por una piedra su cabeza no sangraba, así que no le dio mucha importancia. No obstante, ese mismo día por la noche comenzó a experimentar fiebre alta y tras 3 días su estado no mejoró.Lo que siguió después fue que nunca pasó a la pubertad a pesar de que los cirujanos le retiraron del cerebro un coágulo de sangre; su glándula pituitaria había sido dañada y aun con los medicamentos, nunca notó cambios.