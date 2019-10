Una semana más para dictar sentencia en caso Lesvy Berlin

Después de dos años, concluyó la etapa de desahogo de pruebas del caso de, hallada la madrugada del 3 de mayo de 2017, ahorcada en una caseta telefónica y que podría derivar en unaEl juez, José Juan Pérez Soto, anunció que el próximo viernes 11 de octubre emitirá un fallo, luego de que la defensa del víctima y del acusado, presenten sus alegatos finales, informó MVS Noticias En la audiencia de este viernes, el acusado,se reservó su derecho a declarar y sólo dijo: “yo amaba a Lesvy, no le hice daño, yo no la maté”.Al respecto Araceli Rivera, mamá de la víctima respondió: “cuando uno ama no lastima”.El siguiente viernes eldeterminará si Jorge Luis “G” es culpable o inocente del ilícito del que se le acusa.En caso de que el fallo sea sentencia condenatoria, se llevará a cabo un segunda audiencia, para la imposición de la pena, es decir, los años que pasará en prisión y la sanción pecuniaria.