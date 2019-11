Una técnica de 5 mil años te ayuda a cometer menos errores en el trabajo

Aunque no lo creas,mientras estás en trabajando –o en cualquier otro lado–. El problema es que, a veces la ignoramos y no corregimos el error. Sin embargo, dicha alarma es mucho más fuerte en las personas que usan una famosa técnica milenaria:Esto fue lo que descubrió la, que básicamente llegó a la conclusión de que, aunque los meditadores siguen cometiendo errores como cualquier otro ser humano,en comparación del resto de las personas.Esta alerta que manda el cerebro es más efectiva en la gente que realiza la. En esta práctica, el individuo se concentra en los sentimientos, pensamientos y sensaciones que hay en su mente y cuerpo.El fin de esta meditación es, pero sin distraerte por las cosas que pasan a tu alrededor, según explicó Jeff Lin, uno de los investigadores del estudio, enPara realizar este estudio, se analizaron a 200 personas principiantes en esta práctica que meditaron por 20 minutos y después realizaron una prueba por computadora en donde medían la actividad neuronal. De esta forma, los investigadores detectaron que los sujetos de prueba tuvieron un aumento en su capacidad de detectar errores, de acuerdo conAnte este hallazgo, Lin también comentó: “Es sorprendente para mí que pudimos ver cómo una sesión deen personas que no meditan”.Así que ya sabes, si quieres tener una mayor eficiencia en tu trabajo, quizás sería buena idea que dedicaras unos minutos al día a esta práctica milenaria.