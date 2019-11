Una tradición ‘panteonera’ de casi un siglo

Ramos Arizpe, Coah.- La familia Alcántar fue guardián del panteón San Nicolás por espacio de casi 100 años, por lo que enterraron y vieron enterrar a generaciones de ramosarizpenses.



Don Esteban Hernández, abuelo, fue el “panteonero” por espacio de 45 años, su hijo Nicolás Alcántar lo fue por 30 años, su hermano Gerardo siguió la tradición por 15 años más, mientras que Felipe lo hizo por 8 años.



Fátima Alcántar Pérez, hija de Nicolás, explicó que su abuelo contaba historias que ocurrían en los terrenos camposanto. Lo que más se le grabó en la memoria fue que aseguraba ver “a los monitos de tumba en tumba… andan jugando, se van brincando”.



No le daban temor pues, decía, solo eran niños que habían muerto sin recibir el bautizo, por eso sus almas permanecía en el panteón.



También veía los espíritus de viejos y jóvenes, pero no percibía las facciones, solo miraba una especia de sombras que vagaban por el lugar, a donde acudía también de noche.



Por respeto a los muertos, antes de entrar al panteón les pedía permiso para ingresar y así no le pasaba nada, aunque veía muchas cosas.



Al pie de la tumba de su padre, donde colocaron un vistoso altar con cacahuates, nueces, cerveza y tequila, con Catrina incluida, para recordar al abuelo, padre y otros familiares fallecidos, habló de la tradición “panteonera” de la familia que se extendió por 98 años y recordó otra anécdota del abuelo.



“Nos decía que había bailado con la muerte “pero a esa viejita no le agarro nada, puros huesos le agarro, y quiere bailar conmigo… sí hija, ahí anda en la noche en todo el panteón, pero son puros huesos, no tiene nada ¿qué le agarro? Nunca, en los 45 años, nunca tuvo miedo”, apuntó.