UNAM reivindica a escritoras que fueron relegadas

Obras de escritoras que fueron relegadas por el canon literario, como, vuelven a ver su luz a través de la nueva colección de la, Vindictas, que busca reivindicar a estas autoras y luchar contra su olvido.Se trata de un proyecto que arranca con la—que no se habían relanzado hace 20 años o más— entre ellas El lugar donde crece la hierba, de Luisa Josefina Hernández; Minotauromaquia, de Tita Valencia y De ausencia, de María Luisa La China Mendoza, que ya se encuentran en librerías de la máxima casa de estudios.“El proyecto consiste en publicar lo necesario para que. Es un proyecto de la, el doctor Jorge Volpi ha tomado la decisión de que el programa se extienda a otras áreas, se buscará que en música, artes visuales, teatro, se recupere la obra de mujeres artistas que no han estado tan presentes”, explicó aSocorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la universidad.Los primeros cinco libros de la colección tendrán su lanzamiento oficial el próximoen lay ya se planea cuáles serán los títulos que se sumen a la colección en 2020.“De los libros que lanzaremos el próximo año ya estamos hablando con herederos, quienes tienen que seguir un proceso jurídico para autorizar que se publiquen las obras de las escritoras”, detalló.: “uno de los principales retos tiene que ver con algo muy significativo, el valor que estas autoras podían darle a su obra en un mundo que les decía que lo que hacían no valía; entonces, muchas murieron intestadas y algunas, las que llegaron a hacer un testamento, no dejaron dicho nada sobre los derechos de autor. El principal reto ha sido encontrar, rastrear, buscar quién tiene los derechos, cómo hacer los contratos con herederos que no tienen testamento”.Para Venegas dedicar una colección a mujeres que ahora están en el olvido “tiene que ver con la visibilidad, no sólo en el terreno artístico, sino en todas las esferas; por eso es tan importante que ahora la UNAM haga esta reivindicación de autoras fundamentales. Además, la única manera que tenemos para valorar realmente la obra que ellas produjeron es leyéndolas”, expresó la también autora de Será negra y blanca.El objetivo es que estas, ya que las novelas siguen siendo actuales y en algunos casos reflejan temas como la inequidad de género o la independencia de las mujeres.“La novela de(Minotauromaquia) está narrando una historia de amor con un personaje muy conocido de la literatura mexicana, es una historia terrible, de desamor, pero también con una enorme profundidad, con un lenguaje poético impresionante. Muestra estos mecanismos del poder en el ámbito literario donde es muy frecuente que sea el maestro el que acompañe y se ofrezca a abrirle el camino a una autora, pero también traspasan los límites. Refleja con muchísima actualidad las prácticas que todavía hoy vemos”, destacó.Del libro, De ausencia, Socorro Venegas resaltó su relevancia, ya que aborda a un personaje femenino autónomo e independiente que disfruta libremente de su vida sexual.Cada título de la colección cuenta con la introducción de una joven escritora, en esta primera selección participan Jazmina Barrera, Ave Barrera, Nora de la Cruz, Lola Horner y Claudina Domingo, quienes entablan un diálogo con las autoras.“La invitación es que los lectores se acerquen no sólo a la obra que se presenta sino también a la de las mismas autoras de las introducciones, que han sido voces importantes, no solamente como escritoras sino como activistas”, finalizó.