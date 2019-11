Uno de los cuerpos dejados en bolsas era de un policía federal de NL

Monterey, NL.- Fuentes federales revelaron anoche que uno de los dos cuerpos mutilados tirados el miércoles afuera de la Séptima Zona Militar era el de Héctor Miguel Burguette Aguirre, ex militar y agente activo de la Policía Federal Ministerial.



Estaba comisionado a la Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y Protección a Personas en Michoacán y fue hallado en una Volkswagen Touareg con placas de la CDMX.



Una fuente estatal expuso que el hombre estaría asignado en Monterrey como escolta y que se encontraría desaparecido, por lo que era buscado en la Plataforma México.



Trascendió que la víctima sería uno de los mutilados, aunque no se ha informado el qué caso en particular.