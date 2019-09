Urge Acnur recursos para migrantes

Ciudad de México.- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, consideró que el Gobierno de México debe destinar más recursos para la atención de solicitantes de asilo.



En rueda de prensa, advirtió que la situación actual que vive el país por el flujo migratorio es más compleja que hace dos años, cuando realizó su primera visita.



Grandi dijo que las peticiones han aumentado exponencialmente, pero no así los recursos para atender a los solicitantes de protección internacional.



"La Comar necesita de más recursos y de más espacio para trabajar porque el desafío aumenta, las solicitudes de asilo este año son mucho más que el año pasado", expresó.



El Alto Comisionado aseveró que sólo de esta manera la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) podrá atender de manera más eficiente a los extranjeros y reducir el tiempo de espera para una resolución.



Ello ayudaría a aliviar la presión que existe particularmente en la frontera sur -donde se registra el mayor número de solicitantes- y reubicarlos a otras zonas del país.



Grandi participó en la inauguración de un Centro de registro de la Comar y sostuvo una reunión con un grupo de africanos, quienes le entregaron un documento dirigido al Gobierno federal en el que piden salvoconductos para poder transitar por el país.



Sobre la situación de los africanos, quienes protestaron para pedir su intervención y se abalanzaron sobre la camioneta en la que viajaba, el Alto Comisionado comentó que la Acnur no podría intervenir en tanto no sean refugiados.



"Si son refugiados hay un sistema de apoyo para estas personas, si no son es un poco complicado, no son responsabilidad del Acnur si no son refugiados, el Gobierno tiene que decir qué hacer con estas personas", externó.



Al término de la inauguración, los migrantes se abalanzaron contra la camioneta a la que abordó Grandi. Incluso una embarazada se tiró al suelo y se agarró a una de las llantas delanteras.