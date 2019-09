Urge Secretario de Hacienda aprobar miscelánea fiscal

Ciudad de México.- El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, advirtió a los diputados que de no aprobar la miscelánea fiscal propuesta por el Gobierno federal, no habrá más recursos para estados y municipios.



Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo del Primer Informe de Gobierno, reiteró que será hasta la segunda mitad del sexenio cuando el Ejecutivo impulsará una reforma fiscal, por lo que recomendó a los gobiernos locales y municipales comenzar a hacer su trabajo para incrementar sus ingresos y pensar en sus propias reformas en materia tributaria.



Cuestionado por los legisladores sobre la reducción del gasto federalizado, afirmó que la miscelánea fiscal enviada por la Secretaría de Hacienda (SHCP) a la Cámara de Diputados tiene como objetivo darle herramientas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que cumpla mejor sus funciones.



Herrera pidió a los legisladores aprobar las medidas fiscales propuestas por el Gobierno federal, ya que si éste recauda más ingresos, vía el gasto participable llegarán más recursos a estados y municipios.



Entre las propuestas contenidas en la miscelánea fiscal se encuentran el cobro de ISR a las ventas por catálogo, el IVA a las plataformas digitales, así como incrementos a los gravámenes ya existentes a cigarros, cervezas y bebidas azucaradas.



"Algunas de las propuestas que les hemos enviado a ustedes, que tienen como objetivo darles mejores herramientas al Servicio de Administración Tributaria para que cumpla sus funciones, van a tener como resultado que nosotros recaudemos, y si nosotros recaudamos más, vía el gasto participable llegarán más recursos a estados y municipios", aseguró.



El economista insistió en que en los próximos dos años no habrá reforma fiscal ni incrementos o creación de impuestos. Ante ello, recomendó a los gobiernos locales y municipales tomar medidas para fortalecer sus haciendas públicas.



"En algún momento y eso es algo que nosotros no podemos hacerlo desde la posición de Hacienda, dado que este es un Estado federal, los estados y los municipios van a tener que hacer un planteamiento similar para que, además de los recursos adicionales que reciban de nosotros, busquemos formas en que ellos fortalezcan sus finanzas públicas", advirtió.



Herrera advirtió que el total el gasto federalizado previsto para 2020 es de 1.9 billones de pesos, conformado por Participaciones equivalentes a 944 mil millones de pesos y Aportaciones por 816 mil millones de pesos. Recordó que estos recursos son resultados de fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.



El funcionario federal reconoció que el margen para modificar el proyecto de presupuesto 2020 es de apenas 1.1 billón de pesos; el resto son gastos irreductibles, entre los que se encuentra el gasto federalizado, pensiones y jubilaciones, organismos autónomos y costo de la deuda.



"Lo que estos números, me parece, nos permiten ilustrar, es lo apretado que están las finanzas públicas, y si nosotros en el futuro vamos a requerir mayores recursos para nosotros, pero también para los estados y los municipios, vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional para asegurarnos que todos los mexicanos, personas físicas y morales, contribuyan a los presupuestos de la nación en una forma equitativa", reiteró.