Urgen a poderes Ejecutivo y Legislativo a prohibir fracking

“No existen métodos de 'fracking' menos dañinos, lo que se hace ahora es llamado ‘súper fracking’, que consiste en aumentar la longitud de los pozos horizontales, aumentar la densidad –o proximidad– de los mismos, y aumentar los volúmenes de agua, arena y productos químicos”, según el experto.



La Alianza Mexicana contra el Fracking urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Poder Legislativo a suspender de manera inmediata y prohibir el procedimiento de fractura hidráulica para obtener combustibles del subsuelo en México, debido a los daños ambientales que provoca.Pidió al Ejecutivo federal que cumpla con su compromiso 75 de los 100 del Gobierno de la Cuarta Transformación respecto a que no habrá más "fracking" en México y que ello se traduzca en acción contundente con un decreto de suspensión inmediata a la realización de fractura hidráulica.Además, urgió al Poder Legislativo a dictaminar las iniciativas presentadas hasta el momento sobre el tema y lograr una prohibición explícita del "fracking" en México.Lo anterior, luego que el senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina, empresario minero de la región de Coahuila, promueve la actividad minera y el uso del "fracking" como método de extracción.Mientras que el Ejecutivo federal ha dicho que esa práctica ya no se llevará a cabo, hace una semana, el legislador declaró que no serían aprobadas iniciativas de prohibición contra esta práctica de extracción.Debido a estas declaraciones y a que en el Presupuesto 2020 se otorgan 10 mil 800 millones para explotar gas y petróleo mediante este método, la Alianza Mexicana contra el Fracking, que agrupa a más 40 organizaciones civiles y sociales, denunciaron que Guadiana Tijerina busca avalar desde el Senado este proyecto, sin un análisis ni debate.De acuerdo con la publicación sinembargo.mx, el pasado 3 de octubre, Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, afirmó que “ahora se hace el "fracking" con más orden, con mayor cuidado ecológico y con menos agua”.La Alianza Mexicana advirtió que aunquey perforación de la parte norte de ese estado, de Nuevo León y Tamaulipas, no aclaró que los yacimientos del norte están en la misma cuenca hidrocarburífera que Eagle Ford y por lo tanto presenta los mismos problemas en su formación geológica, de uso de agua y en sus métodos extractivos.De acuerdo con la Alianza, el ingeniero de campo Roberto Ochandio alertó que ni en Estados Unidos, Canadá, o Argentina existe un solo ejemplo positivo sobre este tema.Según la publicación, desde su llegada al Senado, Armando Guadiana ha defendido la actividad minera y el uso del "fracking" como método de extracción, y en marzo pasado se le acusó de beneficiarse con contratos de venta de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual negó.El 3 de octubre, el senador morenista anunció que preparaba una iniciativa para regular la práctica del "fracking" y manifestó que los recursos del Estado en la materia debían ser explotados.Este martes, el Ejecutivo federal dijo que su administración no recurrirá al "fracking" para la extracción de hidrocarburos, pues cuenta con un plan de producción para obtener petróleo y de gas que no requiere dicho método “afecta el medio ambiente y vamos a evitar”.Dijo que de prosperar la iniciativa en el Senado, el gobierno acataría el resultado “porque no podemos nosotros ir en contra de la legislación, estamos obligados a cumplir con la ley; sin embargo, consideramos que esto tendría que debatirse ampliamente y recoger las opiniones de todos”.