Urgen a Polevnsky dejar presidencia de Morena

Ciudad de México.- Tras la revelación de que el SAT le perdonó impuestos por 16 millones de pesos en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Yeidckol Polevnsky está moralmente reprobada para seguir dirigiendo Morena, afirmó el consejero Alejandro Rojas.



El ex senador suplente agregó que Polevnsky también debe renunciar a sus aspiraciones de participar en la contienda interna por la renovación de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).



"Yeidckol con ese tema de las condonaciones queda inhabilitada moralmente para competir por la dirigencia nacional de Morena, pero también, por congruencia, debería dejar el cargo de presidenta de Morena, por una franca contradicción entre los principios de Morena", dijo en entrevista.



"Porque esa condonación se dio en el Gobierno de Peña Nieto en el año 2013 cuando estaban aprobándose las reformas estructurales del 'pacto contra México', mientras nosotros estábamos en las calles recabando firmas en contra de esas reformas y ella siendo beneficiaria de ese régimen político lleno de corrupción".



Luego de que Polevnsky responsabilizó a su ex contador de la condonación de impuestos, Rojas señaló que la dirigente ha causado un daño grave a la imagen del partido.



"Yeidckol está dañando gravemente al partido con esta imputación directa, que no puede resbalar en el contador, porque ella es la responsable, al final de cuentas ella fue la beneficiaria, no el contador.



"Es un tema también que tenía oculto, tan fácil como haber rechazado ese beneficio porque se lo estaban dando, la ley estaba hecha para dar beneficios y prebendas a los que estaban saqueando al país y al erario, porque una devolución es un saqueo al erario, es un daño patrimonial", precisó.



El ex asesor de Ricardo Monreal dijo que Polevnsky debería retomar sus actividades empresariales y dejar su cargo en el partido.



"No creo que le haga un favor a Morena y que mejor regrese a sus actividades empresariales y a resolver sus temas fiscales porque, de seguir en la presidencia de Morena y el intento de competir, va a seguir dañando la imagen de Morena, porque ofrecimos hacer política de manera diferente", consideró.