Urgen adelantar comparecencia de Durazo por hechos en Culiacán

Ciudad de México.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, pidió adelantar para esta semana la comparecencia de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que responda sobre el operativo en Culiacán, Sinaloa, donde el gobierno capturó y luego liberó a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.



Durazo está citado ante el Pleno de Diputados para el 31 de octubre, pero la legisladora dijo que, ante lo delicado del tema, urge adelantar la comparecencia.



“Creo que este tema es de la mayor relevancia y creo que diez días es mucho tiempo y que dadas las circunstancias la Junta de Coordinación Política podría valorar que se adelantara”, señaló.



Resaltó que una opción para que se adelante la comparecencia del secretario sea este próximo miércoles, aprovechando que el Pleno sesionará.



“Lo que toca ahorita es que el Ejecutivo dé un informe mucho más detallado y unificado porque se han generado diferentes de lo que sucedió y es muy importante que el Ejecutivo dé una sola versión unificada ante el Congreso”, dijo.



El pasado viernes Mario Delgado, líder de los diputados de Morena, calificó como “mezquindad política” el llamado de la oposición de adelantar la comparecencia de Durazo para que rinda cuentas ante los hechos en Sinaloa, pues dijo son momentos de apoyo para el presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Yo no lo considero ninguna mezquindad política, creo que no aplica, creo que el Congreso es la institución facultada para que el Ejecutivo informe, explique, y dada la gravedad de lo que sucedió el jueves pasado en Sinaloa, pues el Congreso ejerza sus facultades legales, no se trate de maldad ni de bondad, se trata de ejercer la ley, y la ley le da a la Cámara de Diputados las facultades para llamar a comparecer a funcionarios”, dijo.