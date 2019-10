Urgen puntos al Niupi

Acuña, Coah.- Este arranque del torneo Apertura 2019 no ha sido nada bueno para la escuadra del Niupi en la categoría varonil de la Liga Emmanuel, ya que se encuentran en la parte baja de la tabla general con una baja cosecha de puntos, aunque tienen un muy buen plantel y de un momento a otro podría tener un repunte.



Este pasado fin de semana el Niupi probó por primera vez en el torneo las mieles del triunfo para llegar a cinco unidades cosechadas después de cinco jornadas completas, pero aún así se mantienen en la parte baja de la general en esta campaña. El estratega de este equipo ha conseguido buenos refuerzos y poco a poco irán mostrando un mejor nivel de juego.



Después de ser protagonista en torneos anteriores en los que logró llegar a ser campeón, el Niupi ha tenido un claro bajón en su manera de jugar y en las primeras dos o tres jornadas de este certamen sufrieron bastante, de hecho en ocasiones batallaban hasta para completarse.



Pero en la jornada cinco el Niupi acudió con plantel completo y demostró el poderío que tiene al vencer sin demasiadas complicaciones a sus rivales y esperan poder mantenerse por este sendero en sus siguientes compromisos, pues saben que ya no pueden darse el lujo de seguir dejando escapar puntos si quieren estar en los primeros planos.





Mermados



» Niupi cuenta con una plantilla, en el papel, bastante poderosa.



» No obstante, durante las primeras cinco fechas de la campaña, el conjunto acudía incompleto a los compromisos de liga, razón principal de la debacle.



» El responsable del conjunto puso manos a la obra e inició la búsqueda de refuerzos.