Urgen senadores explicación por Culiacán

Ciudad de México.- Senadores urgieron que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, rinda cuentas por lo sucedido el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa.



Por el PRD, Miguel Ángel Mancera afirmó que hay que conocer, pronto, de viva voz, la versión de los hechos para saber si existía un plan operativo, cómo se tomaron las decisiones, entre otras respuestas.



Antes de adelantar juicios, planteó el legislador perredista, debemos escuchar la explicación.



La morenista Imelda Castro propuso que Durazo, en el marco de su comparecencia por la Glosa del Primer Informe de Gobierno, presente un informe detallado por escrito sobre Culiacán.



Por el PAN, Mauricio Kuri advirtió que los hechos de Culiacán demuestran no solo un operativo fallido, sino una estrategia de seguridad fallida.



Cuestionó las contradicciones en las versiones de los funcionarios y demandó respuestas del Gobierno.



También por Acción Nacional, Gustavo Madero invitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a comparecer en el Senado, como ofreció hoy en su conferencia matutina, para aclarar dudas.



Madero llamó al Mandatario a reconocer que la estrategia de seguridad no está funcionando y se requieren cambios.



Dante Delgado, de MC, pidió a López Obrador convocar a todas las fuerzas del País, presidentes municipales, gobernadores, para armar una estrategia de seguridad que permita recuperar la paz.



"Los problemas no se resuelven nada más con buenas intenciones", dijo.



El emecista también llamó a detener los reclamos y aprovechar para construir.



"En lugar de reclamar, aprovechemos este espacio para construir", instó.



Claudia Anaya, del PRI, reprochó un operativo mal hecho y planeado.



No querramos disfrazar la incapacidad de humanismo, advirtió, pusieron en riesgo a toda una ciudad.



Raúl Bolaños, del Partido Verde, se pronunció por que los funcionarios rindan cuentas.