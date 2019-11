Usar falsas nóminas causará retiro de la visa

Eagle Pass, Tx.- El director de Aduana y Protección Fronteriza Paúl del Rincón, hizo un llamado a los viajeros mexicanos que van a tramitar su permiso para internarse temporalmente al país a que utilicen documentos auténticos porque de ser lo contrario van a enfrentar sanciones que van desde el retiro de la visa y un castigo de hasta 5 años.



Además es probable que el consulado americano ya no les otorgue una nueva visa, añadió.



Y es que es un problema que se ve con frecuencia, mucha gente llega a solicitar su permisos I 94, pero no cuenta con recibos de nóminas suyos o son falsos, tampoco tienen comprobantes de residencia y eso amerita que sean objeto de las sanciones ya mencionadas. Simplemente es un fraude.



Es la recomendación dijo Del Rincón, ya que el tener la visa láser es algo increíble que les permita viajar no sólo a la frontera sino a cualquier parte que lo deseen.



Nota: hasta ahora no se contempla aumentar a más de 6 dólares el costo del permiso