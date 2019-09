Vamos a ganar los 16 distritos: Rodrigo Fuentes

El PRI ganará las 16 diputaciones de mayoría en elen las elecciones el próximo año, aseguró Rodrigo Fuentes Avila , al indicar que los candidatos serán electos a través del voto directo de la militancia, igual como fue electa la nueva dirigencia nacional y los 38 dirigentes municipales del partido.Añadió que el próximo mes tendrán la preparación de un proceso que concluirá el 10 de noviembre con la elección de los consejeros políticos estatales, municipales y de la nueva dirigencia estatal.señaló que realizan un trabajo permanente, aún sin estar en periodo de precampaña o campaña, por lo que son reconocidos como el mejor PRI de México.“Y eso no es obra de la casualidad, es el trabajo que realiza todos los días nuestra militancia, de cada compañero, haya o no elecciones, y estamos trabajando los 365 días del año”.“No somos un partido electorero. Puedes ir al Comité Directivo Estatal y está abierto, puedes ir a los 38 comités municipales y están abiertos, y en mil 668 secciones electorales hay una dirigencia del partido que vive y convive en el territorio, y eso nos hace ser fuertes, en comparación de otras entidades”.Este trabajo territorial es lo que le permite gobernar Coahuila y la mayoría de los municipios. Y más temprano que tarde, recuperarán los municipios en poder de otros partidos, como Sabinas y San Juan de Sabinas.Por esta razón, sostienen reuniones de trabajo partidista en cada municipio, para prepararse y fortalecer estrategias con miras a las próximas elecciones.“El próximo año tenemos elección del Congreso del Estado y vamos a ganar los 16 distritos de 16 que están en competencia”.Por otra parte, rechazó la posible, por salud de todos los mexicanos, y para ello se opondrán los senadores y diputados federales priístas.Advirtió que legisladores de Morena buscan “socializar la idea” de que se pueda reelegir el“No estamos de acuerdo, se van a topar con los priístas y con muchos mexicanos que no vamos a permitir eso”.“Ahorita, en Baja California, hay un juicio hacia el interior del PRI para expulsar a losque extendieron la gestión del gobernador de 2 a 5 años, y no lo vamos a permitir, vamos a litigar y no lo vamos a permitir”, expresó.