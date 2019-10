Vamos bien en inversiones turísticas, asevera AMLO

Ciudad de México.- En su conferencia de prensa matutina de hoy miércoles desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “vamos bien en inversiones en el sector turístico.



"Tenemos las playas limpias y siguen llegando millones de turistas", señaló López Obrador al recordar la labor del trabajo de la Marina para combatir el sargazo en el Caribe mexicano.



Entre enero y agosto, llegaron 29.8 millones de turistas internacionales a México, 7.6% más que en el 2018, afirma el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.



Afirmó que el gobierno de México prevé cerrar 2019 con 43 millones 300 mil turistas internacionales, con 24 mil 400 millones de dólares de gasto de los visitantes internacionales, 23 mil 332 establecimientos de hospedaje y 4 millones 334 mil empleos.



Torruco Marqués dijo que los turistas internacionales que visitaron el país de enero a agosto, tuvieron un gasto promedio de 525.8 dólares, 5.5% más que el año anterior.



AMLO informó que a la par de la inversión hotelera en Cancún, se están destinando recursos a las colonias para que no haya los contrastes de marginación.



El presidente dijo que en el caso de Acapulco su gobierno trabaja en coordinación con el gobierno de Guerrero, no sólo en materia de seguridad, sino también en las colonias del puerto.



"Se está trabajando en El Renacimiento con una inversión de 600 millones de pesos, en Acapulco, mejorando las colonias populares y se va a repetir la inversión, es decir se van a destinar 600 millones más, sólo Acapulco, estamos hablando de 1,200 millones de pesos. Eso nunca se había hecho, para atender a la población que vive en las colonias marginadas, en las colonias populares de Acapulco”.



El mandatario señaló que lo mismo se hará en el municipio Solidaridad, en Quintana Roo, con una inversión de alrededor de 600 millones de pesos.



Dijo que se va avanzando, aunque no deja de haber problemas, pero está optimista de que se logrará el renacimiento del país.