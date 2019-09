Van liga y FMF en contra de grito homofóbico

#ConferenciaFMF | Enrique Bonilla y Yon de Luisa dieron a conocer los cambios en el Código Disciplinario de la FIFA y las medidas disciplinarias que habrá tanto en la @LigaBBVAMX como en los partidos de la @miseleccionmx.



— Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 20, 2019

La Federación Mexicana de Futbol () y la Liga van en contra del grito dey se van a tomar las medidas necesarias.En conferencia de prensa en las instalaciones de la FMF,, presidente del organismo, y Enrique Bonilla, mandamás de la liga, establecieron que es importante erradicar el grito por el tema discriminatorio y porque podría afectar a la Selección Nacional rumbo al Mundial deLa nueva campaña comenzará a partir de la Jornada 11 y en la 15 se tomarán las medidas correspondientes en caso de ser necesario."Dejemos muy claro que no es sólo la palabra 'puto', es el concepto contra la discriminacion y racismo, no sólo es ese grito. Cualquier expresión que esté en contra de la diversidad será sancionada y se tomarán las medidas conducentes."Llevaremos una concientización de la jornada 11 a la 14, donde haremos señales específicas a través del sonido local y medios de comunicación; así como pantallas el día del encuentro."A partir de la Jornada 15, el árbitro tomará las medidas necesarias en caso de que no se respete el reglamento correspondiente", dijoEn caso de discriminación en los estadios, la FIFA tiene como reglamento tres pasos. 1) Pedido a que no se continúen. 2) Suspensión por unos minutos del juego enviando a los jugadores a los vestidores y reiterar el pedido. 3) Suspender el juego.En caso de que se dieran casos de discriminación, De Luisa dio los nuevos castigos de FIFA."Posibles sanciones ya sea para selecciones o clubes: 1) Para primera vez con espectadores limitados (puerta cerrada), y 20 mil francos suizos. 2) Para reincidentes (como México, que ya tiene 14 sanciones), podrían aplicar multas, prohibiciones a jugar en ciertos estadios, deducción de puntos, pérdida de partidos, jugar sin espectadores, expulsión de un torneo o competencia, y en caso de clubes, descenso a una división inferior", explicó."Es discriminatorio si la tercera persona se siente afectada. Queremos ser propositivos para no llegar a las medidas más grandes. Tenemos grandes aficionados; entendamos de una manera diferente para disfrutar los juegoo", indicó Yon de Luisa, agregando que confía en los aficionados."No estamos en estado de emergencia, pero si no lo resolvemos , tendremos problemas y no queremos llegar ahí. Por eso de manera pro activa la LIGA MX y la FMF trabajarán de manera conjunta".En la Ligue 1 de Francia ya se han suspendido partidos, aunque han sido por temas raciales.