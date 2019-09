Van por despenalización del aborto en Oaxaca

#EnVivo Conferencia de Prensa con motivo al apoyo de la Reforma Constitucional del Estado de Oaxaca y al Código Penal del Estado, en materia de Derecho a Decidir de las Mujeres.https://t.co/y9oMaou62j — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) 24 de septiembre de 2019

Este miércoles se votará en el Congreso del estado una iniciativa para reformar la ley local, así como para modificar tres artículos del Código Penal, a finDe alcanzar los votos necesarios,podría convertirse en lay sobre su maternidad. La primera en hacerlo fue la Ciudad de México hace 12 años.Es de destacar que els, de los cuales 26 son de Morena, seis del PRI y tres del PT; el Partido Verde, Encuentro Social y Mujeres Independientes cuentan con dos disputados respectivamente, en tanto que el PAN uno.Por lo queeste miércoles,, para que la interrupción del embarazo sea despenalizada antes de las 12 semanas de gestación; no obstante, la iniciativa requiere de 28 votos para que se apruebe una reforma a la Constitucion local.Esta iniciativa ha generado reacciones entre diversos, encabezados por el arzobispo de la Diócesis de Antequera,, quienes se han manifestado en rechazo a la despenalización del aborto bajo la consigna “sí a la vida, no al aborto”.Mientras que colectivos de mujeres argumentan que sus derechos “no se votan, no se consultan, ¡se garantizan!”, y añaden que “es momento de juntarnos todas y exigirles (a los legisladores) que se respete nuestro derecho a decidir”.