¡Vayan respetándonos!, pide AMLO tras reclamos de la gente

“Si cae mal una autoridad ahí están ¡cuestionando y cuestionando a la autoridad! Ya no hay que ser así, ¡tiene que haber unidad. Es un problema que tenemos que ir arreglando, muchos grupos y muchos pleitos, en la elección está permitido pelearnos pero cuando termina la elección hay que unirnos.



“Y miren que a nosotros nos hicieron muchas. Nos robaron la Presidencia y pensaban que nos íbamos a hacer a un lado pero como somos tercos insistimos hasta transformar a México. Pero no somos como ellos, nada de que ‘ya llegamos y tú no eres de mi partido, a ti no te doy nada”.

Habitantes de Huajuapan de León contradijeron al presidenteal asegurar que las becas no están llegando a esta zona, lo que el mandatario replicó y les pidió que “vayan respetándonos” porque su gobierno sí cumple.Al visitar el hospital rural de, el Presidente enlistó los beneficios de sus programas sociales pero al asegurar que las becas ya se están entregando, los asistentes gritaron que no les han llegado.-¿Cómo no?-, replicó el Presidente.-¡Nooo!-A ver, a ver ¡espérense! ¿Creen que yo me dejo engañar? Mil 74 becas de universitarios...-¡No llegan!-, insistían.Molesto, el Presidente insistió en que es una garantía que los apoyos se entregarán si es que no han llegado.“¿Cómo no? Y si no les ha llegado, les va a llegar, ¡me canso ganso! No es lo mismo de antes, ¡esto ya cambió! ¡Vayan respetándonos! No confundan la política con la politiquería, ¡ya chole!”.Y aprovechó para pedir a los inconformes que se deje de estar criticando a las autoridades y se busque la unidad.También se comprometió a construir el hospital general que se suspendió hace unos años y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó retomar.“Está esa orden para que se construya un hospital aquí en Huajuapan y se va a cumplir”.