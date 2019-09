Ve Coparmex despilfarro en Santa Lucía

Ciudad de México.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo De Hoyos, señaló que la suspensión de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía debe mantenerse vigente porque constituye un despilfarro.



Además, rechazó que se considere sabotaje legal los amparos interpuestos en contra del proyecto.



"El juez 5º de distrito va a resolver la solicitud de la Secretaria de la Defensa para que se levanten las suspensiones. Nos parece que la suspensión debe mantenerse vigente, la suspensión que otorgan los jueces de distrito en forma alguna afecta la operación militar de la base de Santa Lucia. La suspensión tiene el efecto de que el proyecto civil que se pretende llevar a cabo no se realice en tanto no se cumplan todos los elementos correspondientes", señaló De Hoyos en el marco de la conmemoración de los 90 años de Coparmex.



Afirmó que considerar un sabotaje legal los recursos interpuestos por organismos civiles en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía es señal de desconocimiento por parte del Gobierno.



"El que Coparmex y otros ciudadanos interpongan juicios de amparo de ninguna manera puede considerarse un sabotaje legal, esa expresión implica un descrédito, un desconocimiento de una institución jurídica como es el juicio de amparo, para eso existe para que pueda ser analizado por los jueces del poder Judicial de la Federación. Me parece que debemos ser respetuosos todos del orden jurídico mexicano", afirmó.



El líder empresarial dijo que cualquiera que sea la sentencia que emita el juez (para mantener o levantar la suspensión) hay recursos que los quejosos y el mismo Gobierno pueden interponer.



"Lo que habría que esperar es que este procedimiento, los 147 juicios de amparo, sigan por todos sus trámites, estamos convencidos de que el iniciar este proyecto vulnera el mejor interés de la nación, nos parece que es un despilfarro que se está gestando. El llamado es que se haga una valoración ya con todos los elementos que tiene a su alcance para que el proyecto de Texcoco pueda concluirse con inversión privada y pueda concesionarse", manifestó.



De Hoyos subrayó que serían decenas de grupos empresariales los que estarían interesados en invertir, además de que se enviaría una señal alentadora de que hay capacidad de reflexión de parte del Gobierno.