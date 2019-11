Ve Pelosi inminente acuerdo en T-MEC

Washington.- Un acuerdo entre la oposición demócrata en el Capitolio y la Administración del presidente Donald Trump para ratificar el nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es inminente, aseguró hoy la presidenta de la Cámara Baja de EU, Nancy Pelosi.



En un espaldarazo al acuerdo comercial firmado por los tres países en noviembre de 2018, Pelosi aseguró que las negociaciones de los demócratas sobre el tema con la Administración Trump están avanzando positivamente y aseguró que buscaría ratificarlo en 2019.



"Estamos avanzando positivamente en términos del Tratado entre México, EU y Canadá", dijo Pelosi este jueves en su rueda de prensa semanal comentando sobre las negociaciones de los últimos días.



"Al final todo se trata del (mecanismo de) cumplimiento (del acuerdo). Creo que si podemos llegar al lugar donde necesita estar, algo que es inminente, este puede ser un borrador para acuerdos comerciales futuros. Un buen borrador", dijo Pelosi, en sus comentarios iniciales en la conferencia.



Desde junio, nueve congresistas demócratas negocian con el Representante Comercial de EU, Bob Lighthizer, sobre temas que los demócratas creen son preocupantes dentro del acuerdo: temas laborales, ambientales, medicinas biológicas y el mecanismo de cumplimiento de los compromisos.



"Lo que tenemos que hacer es: tan pronto como lleguemos a una conclusión (de las negociaciones) es tener escrito el lenguaje de implementación... me gustaría ver que lo hagamos este año, ese sería mi objetivo. No me imagino que se necesitaría mucho más en el Senado para aprobar", dijo Pelosi.



Las palabras del Pelosi son una señal de optimismo para los partidarios del T-MEC dado que únicamente quedan 12 días de sesiones en el Capitolio antes de que culmine el año y a sólo dos semanas del Día de Acción de Gracias, fecha que el Gobierno mexicano había colocado como meta.