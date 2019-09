Vecinos de la colonia Andalucía amenazan con linchar a los ladrones

Saltillo, Coah.- Habitantes de la colonia Andalucía, al poniente de Saltillo, se unieron para denunciar los constantes robos que desde a principios de este año comenzaron a ocurrir en este sector y que han afectado a más de 20 familias.Debido a esto, optaron por colocar una manta en la plaza principal con la advertencia de linchar a quien atrapen robando.Karla Galindo, vecina del sector, señaló que se trata de un grupo de ladrones que han cometido los robos, mismos que conocen los horarios de las personas y aprovechan su ausencia para cometer los robos, dañando las puertas y ventanas, hasta el grado de quitar las protecciones.“Llega, se cambia, se perfuma y se va; agarra la televisión o lo que ve de más valor, ya son a cualquier hora del día. Salen por el arroyo o por los diferentes accesos que hay”, detalló Karla Galindo.Martha Venegas, otra de las afectadas, señaló que en su casa también ocurrió algo similar.“Me fui a la despensa y ya cuando regresé, con la novedad de que habían roto la ventana de atrás, se metieron y robaron una televisión, se cambiaron con la ropa de mi esposo, se perfumaron y se fueron”, indicó.Este mismo modus operandi se ha repetido en los domicilios afectados, donde los robos ya ascienden a más de 100 mil pesos, algunos de ellos sospechan que los delincuentes podrían ser de colonias aledañas, por la rapidez con que ocurren los hurtos.Ramiro Rincón señaló que en su casa le robaron una tele, 10 mil pesos, perfumes y ropa que recién acababa de comprar.“Dios no lo quiera, que si llegó a agarrar a estas personas adentro de mi casa no me voy a detener, le voy a causar un daño, para que me hagan caso (las autoridades)”, refirió Rincón.Aunque han denunciado ante las autoridades, los robos continúan, por lo que solicitan una caseta de policía en esta zona, pues de lo contrario, señalan que no dudarán en tomar justicia por sus propias manos en caso de ser necesario, todo para salvaguardar la vida de sus familias y de sus bienes materiales.