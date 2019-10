Vecinos de Santa Lucía aceptaron vender tierras: Procuraduría Agraria

Ciudad de México.- Luis Hernández Palacios Mirón, titular de la Procuraduría Agraria (PA) precisó que los pobladores que habitan en las áreas colindantes del aeropuerto Santa Lucía, aceptaron vender sus tierras para la zona de amortiguamiento de la terminal aérea.



El funcionario indicó que más que oposición, lo que demandaron algunos sectores fue la realización de obras.



“Hay una parte que creó el Frente de Defensa del Agua que están reclamando proyectos, pero atrás de todo esto siempre hay una solicitud del otorgamiento de obras y de beneficios, no es una oposición” al proyecto.



En entrevista aclaró que lo que exponen las comunidades es que, por ejemplo si “la construcción del aeropuerto me va a reducir el agua; lo que yo quiero es que me garantices el agua, se construyan los pozos, me hagas tales obras, ése es su planteamiento”.



Aclaró que “todo el aeropuerto se construye en terreno que es de la Sedena, la parte que se ha comprado de los núcleos de alrededor es área de amortiguamiento, ahí no hay construcción. Y en ello ya hubo aceptación” por parte de las asambleas y se compraron los terrenos.



Detalló que en la PA “asesoramos a los núcleos para que los procedimientos de aportación de sus tierras se dieran en base al reconocimiento de sus derechos y conforme la ley”.



Estimó que la construcción de la terminal área no está retrasada a causa de los amparos. “El año entrante es muy intenso en la construcción”.