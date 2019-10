Vecinos encuentran un bebé severamente golpeado y abandonado

Vecinos del bebé llamado Mykyta, lo encontraronen donde vive con su madre de 19 años de edad, en la ciudad de Rivne, en Ucrania.Preocupados porque habían escuchado gritos horas antes, varias personas decidieron entrar al albergue en donde se encontraba el pequeño y pudieron ver que había sido golpeado y que estaba al borde de la muerte.De acuerdo con, una de las vecinas informó que el infante vestía ropa muy sucia con sangre seca y su cuerpo estaba lleno de contusiones, lo cual les causó mucha impresión y una de ellas se desmayó.Rápidamente lo trasladaron al hospital local de la ciudad ucraniana de, en donde los especialistas lo atendieron y comentaron que era“Creo que su madre no le ha cambiado nunca la ropa ni ha utilizado pañales. La piel del pequeño está en un estado pésimo”Afortunadamente su madre fue detenida cuando volvió de su cita a su departamento y podría pasar hasta cinco años de cárcel por presunto maltrato y abandono de su bebé.Cabe mencionar que en la Comisaría,y no dejaba de llorar, motivo por el cual se encontraba muy estresada y decidió salir del lugar abandonándolo por unas horas.Esta no es la primera ocasión que esta mujer enfrenta cargos, pues tambiénpor haberlo maltratado.