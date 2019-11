Vela ve posible regresar a la Selección Mexicana y jugar en América

Ciudad de México.- Volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana es una posibilidad para Carlos Vela, quien esta tarde, luego de ser nombrado como el Jugador Más Valioso de la MLS en 2019, aseguró que no cierra las puertas de jugar una vez más para el Tri ni para jugar con el América al lado de Giovani dos Santos.



“Todo es posible en esta vida, obviamente hay lugares que es más complicado, pero nunca hay un no definitivo, además que no está en mis manos, hay gente que decide quién va y quién no va (a la Selección Mexicana)”, dijo el delantero de LA FC en entrevista para ESPN.



“A nadie hay que cerrarle la puerta, nunca se sabe en dónde vamos a acabar. Estoy abierto a escuchar propuestas, opciones, no afecta en nada. Al final decidiré qué es mejor para mí y mi familia cuando sea el momento”, sostuvo.