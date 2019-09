Ven esperanza en caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, defensores de los derechos humanos ven esperanza en la Comisión Presidencial para investigar el caso.



Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), aplaudió el compromiso de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa.



"Hoy tenemos un gran avance que es que se reconoce públicamente, hoy mismo en la mañana de parte de los más altos funcionarios del Estado, que la versión que se presentó como definitiva para explicar el paradero de todos los estudiantes es una versión que no tiene el sustento que en 2014 se nos quiso hacer creer", comentó



Durante el conversatorio realizado este mediodía en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Aguirre consideró que también ha habido demoras.



En ese sentido, señaló la tardanza en la firma del convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la asistencia técnica y la designación del Fiscal para el caso Ayotzinapa.



"El ritmo no ha sido el que hubiésemos deseado", expresó.



Confió en que en los meses por venir se lleven adelante los trabajos con celeridad y que todas las instituciones del estado acompañen este esfuerzo.



Respecto a la liberación de 24 implicados en el caso, el activista dijo que son las consecuencias de una investigación mal conducida por las anteriores autoridades.



"Por encima de todo hay que hablar de la responsabilidad de los investigadores, de los ministerios públicos, de los peritos que presentaron esa acusación", señaló.



"Desde luego que duelen las liberaciones, algunas de ellas materializan para las familias fuertes agravios y el miedo de que se pierda información".



Angela Buitrado, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y actual integrante de la Comisión Presidencial, opinó que la Comisión es una esperanza para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos y una oportunidad para entender el fenómeno de la violencia.



"El trabajo conjunto hoy en día con la comisión presidencial nos lleva a pensar que estamos apuntando a la misma dirección y la dirección es buscar a los desaparecidos, pero en el fondo también entender la etnografía criminal que tiene efectivamente una vigencia que debe ser desactivada", comentó.



"Si nosotros solucionamos el caso a los 43, pero se siguen realizando desapariciones todos los días, sigue actuando el crimen organizado, sigue actuando en convivencia con autoridades de todo nivel, así sea el nivel más bajo no hemos hecho absolutamente nada".



Subrayó que no es suficiente conocer la verdad, sino también hacer cambios estructurales en el sistema de justicia.



"La verdad no nos basta porque el saber qué pasó sin que se tomen medidas para cambiar efectivamente una sistematicidad de cooptación criminal", comentó.



"Ninguna sociedad puede quedar satisfecha con una verdad frente a un crimen sin tomar medidas frente a los criminales y al sistema".



En ese sentido, refirió que el Estado debe hacer una revisión de los policías y funcionarios.



La defensora de derechos humanos Mariclaire Acosta dijo que, además de justicia, es necesario conocer la verdad y los mecanismos que llevaron a la comisión de las atrocidades cometidas la noche del 26 de septiembre de 2014.



En el mismo sentido,el periodista Ricardo Raphael pidió desmontar el sistema de macrocriminalidad que permitió no sólo esa desaparición sino todas las que han ocurrido hasta hoy.



En el conversatorio también participaron Emiliano Navarrete y Bernabé Abraham, padres de dos de los normalistas desaparecidos, quienes confiaron en conocer la verdad de los hechos durante la actual Administración federal.