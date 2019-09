Ven ‘temas políticos’ en desaparecer poderes

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ve "temas políticos" en las solicitudes de desaparición de poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz.



"Hace cuánto que no se daba una situación de esta naturaleza, años, décadas, décadas; primero respeto al Senado de la República, probablemente sean posiciones políticas", dijo.



-¿Es un revanchismo político entonces?, se le preguntó tras participar en un evento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).



"No, no, son temas políticos entre los senadores", respondió.



-¿Se volaron la barda?, se le insistió a la funcionaria en el WTC.



"Son temas políticos", recalcó.



Aunque rechazó que se trate de revanchismo e insistió en que son "temas políticos", Sánchez Cordero pareció criticar dichas iniciativas.



"Pero desaparición de poderes es como desaparecer los tres poderes, ¿no?, y que la Federación prácticamente tome el estado en una situación, no van a desaparecer por supuesto los poderes", expresó.



El PAN en el Senado presentó una solicitud para la desaparición de poderes en Veracruz, que gobierna Morena, ante la destitución del Fiscal estatal.



Posteriormente, Morena demandó lo mismo, pero en Guanajuato y Tamaulipas, donde gobierna el PAN, con el argumento de que hay ingobernabilidad por la violencia.



Destaca acciones en caso Iguala



En otro tema, Sánchez Cordero destacó las acciones de la dependencia para conocer la verdad en el caso Iguala y dar acompañamiento a los padres de los estudiantes desaparecidos.



"El subsecretario (Encinas) y la Secretaría de Gobernación están positivamente acompañando y haciendo lo que está a su alcance por la investigación nuevamente", dijo.



"Por el acompañamiento con los padres, con la reposición del procedimiento desde las fiscalías".



La Secretaria recordó que este jueves el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, dará un informe sobre este tema en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"El subsecretario Encinas dará detalles pormenorizados de todo lo que se está haciendo, mañana es el quinto aniversario y va a dar esta conferencia de prensa", añadió.