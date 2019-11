Venden en 1.8 mdp departamento donde abatieron a Arturo Beltrán Leyva

Ciudad de México.- El departamento donde fue abatido Arturo Beltrán Leyva, alias "El Barbas", fue vendido en 1.8 millones de pesos, informó Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto de Administración de Bienes y Activos (IABA), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Había un departamento en la anterior subasta que habían cuestionado mucho, un departamento en Morelos, se le hicieron varios reportajes sobre cómo estaban las paredes, se creó un impacto mediático, que no era muy favorable su adquisición.



Puedo decir que hace 15 días se vendió en subasta electrónica, y quizás sea uno de los bienes más complicados y difíciles de vender, por obvias características, ahí te doy una muestra que estos bienes la gente los compra”, explicó Rodríguez Vargas.



SE REMATA A MITAD DE PRECIO



En la subasta de bienes inmuebles organizadas por el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), del pasado 23 de junio, se ofrecieron 27 lotes de propiedades principalmente incautadas al narcotráfico.



Uno de ellos fue el departamento ubicado en el Edificio Elbruz, del Fraccionamiento Altitude, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde fue abatido Beltrán Leyva, el 16 de diciembre de 2009, en un operativo de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).



En la subasta, el precio de salida del departamento fue de 3 millones 580 mil pesos, pero su oferta se declaró desierta, ante el desinterés de los participantes.



El IABA reportó su venta, hace 15 días, por medio de subasta electrónica, en un millón 800 mil pesos, el 50 por ciento menor del precio de remate del 23 de junio pasado.



TODO SE VENDE



El próximo domingo 10 de noviembre el IABA, que próximamente cambiará su nombre a Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, realizará la quinta subasta con sentido social.



Son 45 lotes, consistentes en vehículos, joyas, bienes inmuebles, un par de buques cargueros, con un precio de salida total de 32.5 millones, y lo que se obtenga se entregara a bandas de música tradicional integradas por menores de edad en Oaxaca.



Hay una casa de 800 metros cuadrados ubicada en Baja California Sur que no se logró vender en la pasada subasta, y ahora regresa con un precio de 3.6 millones de pesos, casi la mitad de la oferta inicial.



Hay siete casas en Sinaloa, la más barata de 105 mil pesos, las más caras son dos casas de por ahí de 11.3, 11.4 millones de pesos, en Sinaloa.



Todos los bienes vienes de diferentes procesos judiciales penales, de la Fiscalía General de la República”, comentó el director del IABA.



También se ponen a subasta piezas de relojes de joyería con el 50 por ciento de descuento, así como vehículos de la marca Jaguar en 7 mil 600 pesos, otro de 11 mil 300 pesos.



Hay un Mercedes Benz de 61 mil pesos o un Corvette en 23 mil pesos, que pueden ser muy atractivos para coleccionistas.



No es una subasta de bienes fifís o de lujo, no, la gente puede participar y son precios, en algunos casos muy accesibles”, comentó Rodríguez Vargas.