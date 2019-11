Venden en $150 mil busto de Salinas

Ciudad de México.- Durante la tercera subasta de objetos personales de Luis Donaldo Colosio Murrieta y su esposa Diana Laura Riojas, un busto del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari se robó la noche.



Cerca de las 20:30 horas, al pujar la pieza 94, la Casa de Subastas GIMAU llevó el precio de una pieza de 5 mil pesos a 150 mil.



La pieza de 39 centímetros de altura, realizada en bronce con base de mármol negro, nombrada "Presidente de México", emocionó a los cerca de 20 potenciales compradores.



Aunque en la subasta se ofrecieron objetos de mayor costo, el valor histórico fue lo que provocó la disputa entre dos personas.



La oferta creció de 10 mil en 10 mil pesos por cada ofrecimiento.



Según el catálogo de la pieza, el costo estimado fue de entre 6 mil y 9 mil pesos.



Pero el precio creció por la competencia entre un comprador presencial y otro telefónico.



La última propuesta de 160 mil pesos no fue cubierta, y finalmente un comprador anónimo vía telefónica adquirió la pieza en 150 mil pesos.



Esta fase de la subasta fue la más emocionante de la noche y tuvo el precio más alto pagado por un objeto de la colección.



Muchas de las piezas, de valores elevados, fueron retiradas sin ofertas.



A la subasta asistieron 20 personas, aunque muchos permanecieron en rotación.



Gente cercana al grupo de trabajo del ex Presidente Salinas de Gortari acudió a la subasta, aunque se retiró temprano, señalaron asistentes.



El busto de Salinas de Gortari es obra del escultor J. Camacho.



Hasta las 21:30 horas continuaba la subasta.